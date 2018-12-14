Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sır sevgilisi! Ünlülerin eşleri ve sevgilileri

Atv ekranlarında yayınlanan ve izleyici ekran başına kilitleyen Sen Anlat Karadeniz'in yıldız başrol oyuncu İrem Helvacıoğlu özel hayatını sır gibi saklayanlardan. Adı sıklıkla rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile anılan İrem Helvacıoğlu gerçek hayatında büyük bir aşk yaşıyor. İrem Helvacıoğlu sevgilisini böyle saklayınca çok merak ediliyor tabi. Ama sevgilisi ve eşi merak edilen sadece o değil. Magazin dünyasının ünlü isimlerinin eşleri ve sevgilileri her daim yakın mercek altında. Hadi gelin ünlülerin bazılarına çok şaşıracağınız eşlerine ve sevgililerine bir bakalım.

14 Aralık 2018 Cuma, 12:04:59 Güncelleme: 13:06:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





