Neslihan Atagül eridi! Hastalığıyla korkutan Neslihan Atagül: "İki adım atınca yoruluyorum..."
Hastalığıyla korkutan oyuncu Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Bir hayli kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan Neslihan Atagül, sağlık durumu hakkında muhabirlerin sorularını yanıtladı. "İki adım atınca yoruluyorum" diyen Neslihan Atagül, 5 kilo verdiğini de açıkladı. İşte hastalığıyla sevenlerini korkutan ve Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakterine veda etmek zorunda kalan Neslihan Atagül'ün son hali...
03.02.2021 09:14
- Son Güncelleme: 03.02.2021 09:50
"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"
Hastalığıyla korkutan Neslihan Atagül eridi! Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi sonrası rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılan Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'yla birlikte önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Ünlü oyuncu, verdiği kilolarla dikkat çekti.
Görüntülendiklerini fark eden Neslihan Atagül Doğulu, "Siz nereden çıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıktığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" açıklamasını yaptı.
"BEŞ KİLO VERDİM"
Bir hayli kilo verdiği görülen Atagül, "Beş kilo falan verdim" dedi. Doktor tavsiyesiyle diziden ayrıldığı iddialarına oyuncu, "Evet. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" yanıtını verdi.
"Sizden sonra Tuba Büyüküstün dahil oldu diziye, neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Atagül, "Hayırlısı olsun arkadaşlar, bir şey söylemeyeceğim. Sağ olun ilginiz için teşekkürler" dedikten sonra eşi Kadir Doğulu'nun yardımıyla aracına binip uzaklaştı.
'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz'ın Levent'teki ofisinden çıkarken görüntülendi.