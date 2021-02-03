Neslihan Atagül eridi! Hastalığıyla korkutan Neslihan Atagül: "İki adım atınca yoruluyorum..."

Görüntülendiklerini fark eden Neslihan Atagül Doğulu, "Siz nereden çıktınız, pusuya mı yattınız?" diyerek muhabirlere takıldı. Geçirdiği rahatsızlık sonrası günler sonra evinden çıktığını söyleyen 28 yaşındaki oyuncu, "Daha iyiyim gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından böyle biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" açıklamasını yaptı.