Neslihan Atagül aldatıldı mı eşi Kadir Doğulu hakkında skandal iddia! Kadir Doğulu rol arkadaşı Serra Arıtürk'le aşk mı yaşıyor?
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dizinin ardından henüz herhangi bir projede yer almayan oyuncu bir yandan da magazin gündeminden düşmüyor. Dubai'deki DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Neslihan Atagül'ün çok zor bir dönemden geçtiği iddia edildi. İddialara göre Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattı. İşte iddianın detayları...
Magazin dünyasının başarılı çiftleri arasında yer alan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün evliliğiyle alakalı şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Magazin kulislerinde konuşulan iddiaya göre Kadir Doğulu 2016 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Neslihan Atagül'ü rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldatıyor.
Oynadığı diziler sayesinde yakaladığı başarıyla sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, dün Dubai'de DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı.
Dubai'ye giden başarılı oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, güzelliği ve zarafeti ile tüm dikkatleri de üzerine çekti.
Neslihan Atagül bir yandan herkese bayrak astırırken, öte yandan özel hayatıyla ilgili şok iddialarla herkesi şaşırttı.
Gazeteci Bilal Özcan'ın Instagram'da canlı yayınına konuk olan Onur Akay, Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu hakkında ilginç açıklamalarda ve iddialarda bulundu.