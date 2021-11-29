Neslihan Atagül aldatıldı mı eşi Kadir Doğulu hakkında skandal iddia! Kadir Doğulu rol arkadaşı Serra Arıtürk’le aşk mı yaşıyor?

Oynadığı diziler sayesinde yakaladığı başarıyla sadece Türkiye'de değil, tüm dünya genelinde oldukça fazla bir hayran kitlesine sahip olan Neslihan Atagül, dün Dubai'de DİAFA ödül töreninde 'Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu' ödülünü aldı.