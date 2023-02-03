Neslihan Atagül 6 yıllık eşi Kadir Doğulu ile poz verdi! Tarzına tepki yağdı: İç çamaşırı üzerine tül! 50 yıllık yatak odası modası...
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisinde başrolü paylaştığı eşi Kadir Doğulu ile bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti. Sosyal medyada çekimden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Atagül, kısa sürede Instagram'da gündem oldu. Tamamen transparan elbisesi ile poz veren ünlü oyuncunun tarzı sosyal medyada tepki çekti. Bir Instagram kullanıcısı, "İç çamaşırı üzerine tül! 50 yıllık yatak odası modası" yorumunda bulunurken bir başkası "Abla giyinmeyi unutmuş" dedi. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan tarzı ve gelen yorumlardan bazıları...
03.02.2023 21:27 - Son Güncelleme: 03.02.2023 21:27
2006-2010 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakterini canlandıran ve adını geniş kitlelere duyuran Neslihan Atagül, Araf, Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol aldı.
Atagül, Temmuz 2016'da da Fatih Harbiye'deki rol arkadaşı Kadir Doğulu ile görkemli bir düğünle nikah masasına oturdu.
Şimdilerde Kadir Doğulu ile Gecenin Ucunda dizisinde başrolü üstlenen Atagül, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Atagül, şimdi ise eşi ile verdiği pozlarla gündem oldu. Ünlü oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile bir derginin yeni sayısı için kamera karşısına geçti.