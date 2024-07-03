SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Nefise Karatay’ın kızını gören hayran kaldı: Biblo gibi

İş insanı Yusuf Day ile 2012 yılında dünyaevine giren eski manken Nefise Karatay'ın bu evlilikten bir kızı oldu. Kızını gözlerden uzak büyüten Karatay, kızı Maya ile bir kare paylaştı. Nefise Karatay'ın kızını görenler hayran kaldı. İşte Nefise Karatay'ın o paylaşımı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 12:35 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 12:39
Nefise Karatay’ın kızını gören hayran kaldı: Biblo gibi 1

Oyuncu, sunucu ve eski manken olan Nefise Karatay, 2012'de iş insanı Yusuf Day ile dünyaevine girdi. Karatay, 2015 yılında bu evlilikten dünyaya gelen kızı Maya'yı kucağına alarak annelik heyecanını yaşadı.

Nefise Karatay’ın kızını gören hayran kaldı: Biblo gibi 2

Kızını gözlerden uzak büyüten Karatay, daha önce kızı ile birlikte olduğu bir video paylaşmıştı.

Nefise Karatay yeni yaşını böyle kutladı!

Nefise Karatay’ın kızını gören hayran kaldı: Biblo gibi 3

Karatay ve kızı Maya son günlerde tatil paylaşımlarıyla gündemde. Kızı Maya ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Nefise Karatay'ın kızını görenler hayran kaldı.

SON DAKİKA