Nefise Karatay’ın kızını gören hayran kaldı: Biblo gibi

İş insanı Yusuf Day ile 2012 yılında dünyaevine giren eski manken Nefise Karatay'ın bu evlilikten bir kızı oldu. Kızını gözlerden uzak büyüten Karatay, kızı Maya ile bir kare paylaştı. Nefise Karatay'ın kızını görenler hayran kaldı. İşte Nefise Karatay'ın o paylaşımı...