Neden ayrıldılar? Survivor'da 'iğrenç' kavgası büyüdü! Evrim 'Nisa sana iğrenç dedi' diye ifşa etti Barış Murat Yağcı eski sevgilisine...
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir çift var ki en küçük hareketleri bile merak konusuyken, kendilerini bir kavganın ortasın buldular. Tabi o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı. Peki şimdilerde bir diğer Survivor yarışmacısı olan Ogeday Girişken'le sevgili olan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı arasında neler oldu? Neden ayrıldılar?
02.02.2022 17:21
- Son Güncelleme: 02.02.2022 17:21
Sürgün adasına gönderilen Barış Murat Yağcı, sürgün adasına gönderilen bir diğer isim olan Evrim Keklik'e 'Barış'ı sevenlere ve sevgililerine anlam veremiyorum, 'iğrenç' sözlerini ve Nisa'nın sözlerini sordu.