Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ile Sergen Yalçın hakkında şaşırtan gerçek!
Sen Anlat Karadeniz dizisinde Nefes karakterine hayat veren İrem Helvacıoğlu, güzelliği kadar oyunculuğuyla da gönüllerde taht kurdu. Sen Anlat Karadeniz dizisiyle yıldızı parlayan İrem Helvacıoğlu, her ne kadar diziyi takip edenlerin Tahir karakterini oynayan Ulaş Tuna Astepe ile kendisini sürekli olarak yakıştırmalarına maruz kalsa da uzun süredir devam eden bir ilişkisi var. İrem Helvacıoğlu hakkında her şeyi merak eden izleyici, bu biliyi öğrenince çok şaşıracak. İşte Sen Anlat Karadeniz'in güzeli İrem Helvacıoğlu ile teknik direktör Sergen Yalçın hakkında bilinmeyen gerçek...
07.02.2019 11:04 - Son Güncelleme: 07.02.2019 11:14
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