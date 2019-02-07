Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu ile Sergen Yalçın hakkında şaşırtan gerçek!

Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i İrem Helvacıoğlu, her ne kadar rol arkadaşı Ulaş Tuna Astepe ile yakıştırılsa da, uzun süredir bir birlikteliği var. İrem Helvacıoğlu hakkında her şeyi merak eden izleyici bu bilgiyi öğrenince çok şaşıracak...