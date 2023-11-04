Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Eski eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımları, sahnede hüngür hüngür ağlaması, çizgili gömlek meselesi derken adından epey söz ettiren Hadise, Instagram paylaşımlarıyla gündemde bu kez. Annesiyle Dubai'ye giden Hadise, paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte detaylar...
Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmesini bildi.
HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Geçtiğimiz günlerde annesinin de seyirciler arasında olduğu bir konserde hüngür hüngür ağlayan Hadise şu ifadeleri kullanmıştı:
Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım... Önce o sonra ben!