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Hadise ve annesi Gülnihal Açıkgöz Dubai'de! Anne-kız tozu dumana kattı

Ünlü şarkıcı Hadise, her daim magazin gündeminde kendisine yer buluyor. Eski eşi Mehmet Dinçerler, sosyal medya paylaşımları, sahnede hüngür hüngür ağlaması, çizgili gömlek meselesi derken adından epey söz ettiren Hadise, Instagram paylaşımlarıyla gündemde bu kez. Annesiyle Dubai'ye giden Hadise, paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Kasım 2023, 11:08 Güncelleme 10 Kasım 2023, 14:28
Hadise ve annesi Gülnihal Açıkgöz Dubai’de! Anne-kız tozu dumana kattı 1

Sosyal medya paylaşımları ve aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Hadise Açıkgöz, son paylaşımıyla yine adından söz ettirmesini bildi.

Hadise ve annesi Gülnihal Açıkgöz Dubai’de! Anne-kız tozu dumana kattı 2

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Geçtiğimiz günlerde annesinin de seyirciler arasında olduğu bir konserde hüngür hüngür ağlayan Hadise şu ifadeleri kullanmıştı:

Hadise ve annesi Gülnihal Açıkgöz Dubai’de! Anne-kız tozu dumana kattı 3

Ben hayatımda ne yaptıysam ilk annem için yaptım... Önce o sonra ben!

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