"Merak edenlere bacağımda çorap yok" Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'la yaptığı paylaşımı sosyal medyayı salladı

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, 15 yıl önce meslektaşı Yağmur Atacan ile nikah masasına oturdu ve kızı Su'yu kucağına aldı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor şu sıralar ünlü çift. Altuğ önceki gün eşi Yağmur Atacan'la olan bir karesini paylaştı. Ancak paylaşımına Altuğ'un düştüğü not damgasını vurdu. İşte detaylar.