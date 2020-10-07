Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Hande Erçel aynı zamanda ablası Gamze Erçel'e de şans getirdi. Sosyal medyada işiyle uğraşan Gamze Erçel, Hande Erçel'in şöhreti yakalamasının ardından fenomene dönüştü. Caner Yıldırım ile mutlu bir evliliği olan Gamze Erçel, şimdiler sosyal medyada oldukça aktif. Ancak öyle biri var ki hem Hande Erçel'i hem de Gamze Erçel'i gölgede bıraktı. O da tabi ki Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Aylin Mavi... Aylin Mavi, geleceğin sosyal medya fenomenleri arasında boy gösterecek gibi...
07.10.2020 16:11
- Son Güncelleme: 07.10.2020 16:11
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