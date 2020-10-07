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Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan 26 yaşındaki Hande Erçel aynı zamanda ablası Gamze Erçel'e de şans getirdi. Sosyal medyada işiyle uğraşan Gamze Erçel, Hande Erçel'in şöhreti yakalamasının ardından fenomene dönüştü. Caner Yıldırım ile mutlu bir evliliği olan Gamze Erçel, şimdiler sosyal medyada oldukça aktif. Ancak öyle biri var ki hem Hande Erçel'i hem de Gamze Erçel'i gölgede bıraktı. O da tabi ki Gamze Erçel'in dünyalar tatlısı kızı Aylin Mavi... Aylin Mavi, geleceğin sosyal medya fenomenleri arasında boy gösterecek gibi...

07.10.2020 16:11 - Son Güncelleme: 07.10.2020 16:11
Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

Hande Erçel özellikle son dönemin en popüler isimlerinden biri. Özellikle Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddia edilen Hande Erçel, ekranlarda adından söz ettirirken ablası ise sosyal medyada adından söz ettiriyor.

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Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

2,5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Gamze Erçel, hayatından en özel anları sosyal medyada hesabından paylaşıyor. Ancak öyle biri var ki hem Hande'yi hem de Gamze'yi gölgede bırakıyor.

Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

O da tabiki Gamze Erçel'in minik kızı Mavi. 2019 yılında nikah masasına oturan Gamze Erçel ile reklamcı Caner Yıldırım, aynı sene bebekleri Aylin Mavi'yi kucaklarına aldı.

Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

28 yaşındaki Erçel, önceki gün 10 aylık kızı ile pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ne Hande Erçel ne de kardeşi Gamze Erçel! Aylin Mavi herkesi solladı... Hande Erçel'in yeğeni...

Gamze Erçel'in "Kızım" notunu düştüğü paylaşım kısa sürede 606 binden fazla beğeni aldı. Erçel, kızının bu fotoğrafını ise "Uyudu" notuyla yayınladı.

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