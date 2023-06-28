Nazlı Sabancı’dan karnı burnunda tatil pozu! Doğuma günler kala tekenden paylaştı! Hacı Sabancı’nın biricik eşinin son haline bakın...
Hacı Sabancı ile Ekim 2021'de nikah masasına oturan Nazlı Sabancı, Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir törenle evlenmişti. Geçen aylarda da ünlü çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Şimdilerde doğum için gün sayan Nazlı Sabancı, teknede verdiği karnı burnunda pozu sosyal medya hesabında yayınladı. Sabancı'nın paylaşımı, kısa sürede gündem olurken son hali sosyal medyaya damga vurdu. İşte doğum için gün sayan Nazlı Sabancı'nın tatil pozu...
28.06.2023 10:07 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:07
Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, Ekim 2021'de nikah masasına oturmuş ve Haziran 2022'de Çırağan Sarayı'nda görkemli bir töreni gerçekleştirmişti.
Şimdilerde doğum için gün sayan Nazlı Sabancı, teknede verdiği karnı burnunda pozu sosyal medya hesabında yayınladı.