Nazan Şoray’ı herkes tanıyordu! Yeşilçam’ın Sultan’ı Türkan Şoray’ın sır gibi sakladığı kardeşi Figen’e bakın! Güzelliğiyle parmak ısırttı
Nazan Şoray'ı herkes tanıyordu! Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray yıllarca hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettirdi. Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen sanatçı şimdi ise ailesiyle gündem oldu. Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızı olan Şoray, özellikle kız kardeşleriyle dikkat çekti. Ablaları Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın aksine kameralardan uzak bir hayat sürdüren Figen Çevik Gezer'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Güzelliğiyle parmak ısırtan Gezer, kendine hayran bıraktı. İşte Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray'ın sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen...
Oynadığı 222 film ile dünyanın 'en çok film çeviren kadın oyuncusu' unvanına sahip olan Türkan Şoray, Selvi Boylum Al Yazmalım, Sultan, Kara gözlüm, Dila Hanım gibi yapımlarla hafızalara kazındı.
Türk sinemasında "Sultan" lakabıyla anılan Türkan Şoray yıllarca hem başarılı oyunculuk performansı hem de dillere destan güzelliğiyle adından söz ettirdi.
Fatma Girik, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edilen sanatçı şimdi ise ailesiyle gündem oldu.
Cihan Ünal ile yaptığı evlilikten Yağmur Ünal adında bir kızı olan Şoray, özellikle kız kardeşleriyle dikkat çekti.
Ablaları Türkan Şoray ve Nazan Şoray'ın aksine kameralardan uzak bir hayat sürdüren Figen Çevik Gezer'i görenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.