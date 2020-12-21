Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş"

ONLAR PHOTOSOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Eşi Erol Özmandıracı ile Göcek2te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla olay oldu. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Naz Elmas'ın ti'ye alınan "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu ile yaptığı paylaşımlar ve photoshop kurbanı ünlüler...