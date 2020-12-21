Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş"
Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! 37 yaşındaki Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. Aralık ayında eşi Erol Özmandıracı ve yakın arkadaşları ile birlikte Göcek'te denize giren Naz Elmas'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar, 'Photohop'u abarttı', 'Naz Hanım biraz daha inceltseydiniz, böyle biraz tuhaf durmuş!' gibi yorumlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.
21.12.2020 11:51
- Son Güncelleme: 21.12.2020 11:55
ONLAR PHOTOSOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR
Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Eşi Erol Özmandıracı ile Göcek2te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla olay oldu. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Naz Elmas'ın ti'ye alınan "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu ile yaptığı paylaşımlar ve photoshop kurbanı ünlüler...
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