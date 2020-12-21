Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Magazin Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş"

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş"

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! 37 yaşındaki Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. Aralık ayında eşi Erol Özmandıracı ve yakın arkadaşları ile birlikte Göcek'te denize giren Naz Elmas'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflar, 'Photohop'u abarttı', 'Naz Hanım biraz daha inceltseydiniz, böyle biraz tuhaf durmuş!' gibi yorumlarla magazin gündemine bomba gibi düştü.

21.12.2020 11:51 - Son Güncelleme: 21.12.2020 11:55
Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş

ONLAR PHOTOSOP UĞRUNA HER ŞEYİ YAMULTANLAR

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Eşi Erol Özmandıracı ile Göcek2te tatil yapan Naz Elmas, Instagram paylaşımlarıyla olay oldu. Fotoğraflarına 'photoshop' uyguladığı iddia edilen Naz Elmas'a "Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş" şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Naz Elmas'ın ti'ye alınan "Bugün 19 Aralık; denize girildi" notu ile yaptığı paylaşımlar ve photoshop kurbanı ünlüler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş

ALEYNA TİLKİ

Tilki, geçtiğimiz kasım ayında arkadaşları ile bir araya geldi. Buluşmanın fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş

Genç şarkıcının bu görüntüsü, 'Estetik mi yoksa photoshop mu?' şeklinde yorumlarla gündeme bomba gibi düştü.

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarına photoshop uyguladığı iddia edildi.

Naz Elmas'ın deniz keyfi fotoğrafları olay oldu! Photoshop yapayım derken yarınız kaybolmuş

29 yaşındaki oyuncuya sosyal medyada, 'Ayak parmaklarını photoshoplamaktan ne hale getirmiş', 'Ayak ayak değil kürek' şeklinde yorumlar yapıldı.

DİĞER GALERİLER