Nadide Sultan’ın oğlu Kaan'a bakın o artık 5 yaşında! Sır gibi saklıyordu görenlerin ağzı açık kaldı: "Hık demiş babasının burnundan düşmüş"
Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'a bakın o artık 5 yaşında! Sır gibi saklıyordu, görenlerin ağzı açık kaldı, "Hık demiş babasının burnundan düşmüş" yorumları havada uçuştu. Anne - oğul sosyal medya gündeminde. 2014 yılında yönetmen Hakan Yonat ile evlenen şarkıcı Nadide Sultan, 2018 yılında annelik sevinci yaşamıştı.Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'ı görenler babasına benzetiyor.
08.05.2023 17:32 - Son Güncelleme: 08.05.2023 17:32
"HIK DEMİŞ BABASININ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ"
Nadide Sultan'ın oğlu Kaan'a bakın o artık 5 yaşında! Sır gibi saklıyordu görenlerin ağzı açık kaldı.
1999 yılında çıkardığı Konyalım adlı parçasıyla müzik listelerini alt üst eden Nadide Sultan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.
Uzun bir dönemdir magazin dünyasından uzak bir yaşan sürdüren Nadide Sultan'ın oğlu sosyal medyada gündem oldu.
Nadide Sultan'ın gözlerden uzak büyüttüğü oğlu Kaan ortaya çıktı 'babasının aynısı' yorumları yağdı!