Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Nadide Sultan, şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"