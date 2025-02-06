Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Dillere pelesenk olan Konyalım şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, 2014 yılında Hakan Yonat ile evlendi ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.
Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden şarkıcı, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme geldi ve daha sonra ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katılarak adından söz ettirdi.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise korkunç bir olayla gündem oldu. 48 yaşındaki Nadide Sultan'ın evinde geçirdiği kaza sonrası dudağı patladı.
Şarkıcı yaşanan olayla ilgili ve sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.
Gel Konuşalım programına canlı yayında mesaj gönderen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Konuşamıyorum, dikiş atıldı canım acıyor. Evde kadına yardım ediyordum buzdolabının sebzeliği sıkışmış.
Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi.
Doktor acil gel dikiş lazım dedi. Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum.
Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum. Ama sanki dudak çizgisinde kalacak. O da çok belli olmayacak"
Ünlü şarkıcının son hali sevenlerini korkuturken sosyal medyada "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.
NADİDE SULTAN'DAN 5 ÇOCUK İTİRAFI!
Geçen günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, çok konuşulacak sözlere imza attı. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Nadide Sultan, sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakındı.
Nadide Sultan, şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"
Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı.
Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı: "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim.
Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım"
SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILDI
Öte yandan Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde konser vermek için gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katıldı.