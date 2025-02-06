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Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Konyalım şarkısıyla bir dönem fırtınalar estiren ve evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden Nadide Sultan, geçen günlerde verdiği bir röportajla adından söz ettirmişti. Ünlü şarkıcı, şimdi ise kötü bir haberle gündeme geldi. Evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralan Nadide Sultan, hastanelik oldu. Ünlü şarkıcının son görüntüsü ise hayranlarını korkuttu.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 13:24
Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Dillere pelesenk olan Konyalım şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şarkıcı Nadide Sultan, 2014 yılında Hakan Yonat ile evlendi ve bir erkek çocuk dünyaya getirdi.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam tercih eden şarkıcı, geçen günlerde verdiği bir röportajla gündeme geldi ve daha sonra ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katılarak adından söz ettirdi.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Ünlü şarkıcı, şimdi ise korkunç bir olayla gündem oldu. 48 yaşındaki Nadide Sultan'ın evinde geçirdiği kaza sonrası dudağı patladı.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Şarkıcı yaşanan olayla ilgili ve sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirdi.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Gel Konuşalım programına canlı yayında mesaj gönderen şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Konuşamıyorum, dikiş atıldı canım acıyor. Evde kadına yardım ediyordum buzdolabının sebzeliği sıkışmış.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Kadına yardım edeyim dedim. O bölme sıkışmış ben de şişelerin olduğu yeri çıkarırken yumrukla sert bir şekilde vurunca yüzüme geldi.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Doktor acil gel dikiş lazım dedi. Dikiş attılar. Burnumla dudağımın arasında geldiği için 4 dikiş atıldı. Şu anda konuşamıyorum.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Moralim de biraz bozuk. İz kalacak diye korkuyorum. Ama sanki dudak çizgisinde kalacak. O da çok belli olmayacak"

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu
Nadide Sultan'dan üzen haber! Evinde kaza geçirdi! Hastanelik oldu!

Ünlü şarkıcının son hali sevenlerini korkuturken sosyal medyada "Geçmiş olsun" mesajları yağdı.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

NADİDE SULTAN'DAN 5 ÇOCUK İTİRAFI!

Geçen günlerde Pınar Kerimoğlu'nun YouTube kanalına konuk olan şarkıcı, çok konuşulacak sözlere imza attı. Kendisine yöneltilen soruları içtenlikle yanıtlayan Nadide Sultan, sanat dünyasındaki iki yüzlülükten yakındı.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Nadide Sultan, şunları söyledi: "Keşke hiç tanımasaydım dediğim sanatçılar var. Sanat camiamız, ne yazık ki iki yüzlü insanlarla dolu. Gittiğin programda, yayın arasında yüzüne bile bakmayan, ama yayın başlayınca bir anda gülen insanlar var. Uçakta selamlaşmamak için yüzünü gizleyenlerden bıktım artık"

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Özel hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulunan şarkıcı, geç yaşta evlenip yalnızca bir çocuk sahibi olmasından dert yandı.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Nadide Sultan, şu ifadeleri kullandı: "Ben normalde tez canlı bir insanım; çocuğa bakamam, herhalde tahammül edemem diyordum. Ama Kaan doğduktan 40 gün sonra tekrar hamile kalmak istedim.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Ancak pandemi girince nasip olmadı. Ben anne olmayı çok sevdim. Hakan'la 20 yaşında evlenmiş olsam kesin 5 çocuk yapardım"

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİNE KATILDI

Öte yandan Nadide Sultan, geçtiğimiz günlerde konser vermek için gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine katıldı.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

New York'un simge mekânlarından birinde evsizlere ve göçmenlere yemek dağıtan şarkıcı, yardıma muhtaç insanlarla yakından ilgilendi.

Nadide Sultan’dan kötü haber: Hastanelik oldu! Son görüntüsü korkuttu

Sultan, "Sanat sadece sahnede değil, hayatın içinde de olmalı. Bu insanların hayata tutunmalarına destek olmalıyız" diye konuştu.