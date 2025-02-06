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İnci Taneleri'nin Ayça'sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Yılmaz Erdoğan, Selma Ergeç, Kubilay Aka gibi isimlerin rol aldığı İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Hayatı merak edilip araştırılan genç yıldızın annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken "Güzelliği annesinden miras", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte 16 yaşındaki Ülkü Hilal Çiftçi'nin güzeller güzeli annesi...

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:43 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 15:43
İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine genç oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" ve "İnci Taneleri" gibi dizilerde rol aldı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Oyunculuk performansı kadar sesiyle de dikkat çeken Çiftçi'nin ailesi de merak konusu oldu.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Hayatı merak edilip araştırılan genç yıldızın annesini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Anne-kızın benzerliği çok konuşulurken "Güzelliği annesinden miras", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı.

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

İşte Ülkü Hilal Çiftçi başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Selma Ergeç ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Hazar Ergüçlü ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Aslıhan Karalar ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Hazal Kaya ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Damla Ersubaşı ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Şevval Şahin ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ VE ANNESİ

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Miray Daner ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Öykü Çelik ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Ecem Erkek ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Aslı Tandoğan ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Nesrin Cavadzade ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Amine Gülşe ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Zara ve annesi

İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

Demet Özdemir ve annesi