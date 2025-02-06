İnci Taneleri’nin Ayça’sı Ülkü Hilal Çiftçi’nin güzelliği annesinden miras: Birebir kopyası!

İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandıran Ülkü Hilal Çiftçi, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine genç oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ülkü Hilal Çiftçi Kimdir?

11 Ocak 2009'da dünyaya gelen Ülkü Hilal Çiftçi, "Arka Sokaklar", "O Hayat Benim", "Kırgın Çiçekler", "Kardeş Payı", "Nerdesin Birader", "Adı Zehra", "Tozkoparan İskender", "İki Dünya Arasında", "Dönence" ve "İnci Taneleri" gibi dizilerde rol aldı.