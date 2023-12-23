Mutluluktan eli ayağına dolanan Demet Şener sonunda oğlu Ömer'e kavuştu "O kadar mutluyum ki anlatamam"

Demet Şener ile İbrahim Kutluay arasında sular durulmak bilmiyor. 2005-2018 yılları arasında evli kalan, bu evliliklerinden İrem ve Ömer adında iki çocukları olan Demet Şener ile İbrahim Kutluay, yasak aşk yüzünden boşanmıştı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında eski eşi İbrahim Kutluay hakkında yaptığı "İnsan biraz utanır" çıkışıyla gündeme gelen Demet Şener önceki gün Real Madrid'de oynayan oğlu Ömer'e kavuştu. İşte detaylar...