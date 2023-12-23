Kim der ki 42 yaşında! Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan adeta yaşlanmıyor! Aradan 20 yıl geçti geçmesine ama...

Kadrosunda Perran Kutman, Kerem Kupacı, Tarık Pabuççuoğlu, Gökçe Bahadır, Paşhan Yılmazel, İpek Erdem gibi isimlerin yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde Kopil Ali karakterine hayat veren Serhan Arslan'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Şimdilerde 42 yaşında olan ünlü oyuncu adeta yıllar meydan okuyor. İşte başta Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan olmak üzere ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.
Bir dönemin fenomen olan dizisi Hayat Bilgisi oyuncuları aradan geçen 20 yılda nasıl değişti?
Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan da değişimi ile görenleri şoke eden isimlerden biri.
Serhan Arslan, 2017 yılında ekranlara gelen İki Yalancı isimli dizide Naci karakterine hayat vermişti. Cennet Mahallesi'nde de oynayan Serhan Arslan şimdilerde YouTuber'lık yapıyor. İşte Hayat Bilgisi'nin Kopil'i Serhan Arslan başta olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.