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Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Yağmur Atacan ile olan evliliğiyle hala çok konuşulan Pınar Altuğ'un 'Önce lafı söyleyene bakarım adam mı diye!' açıklaması çok konuşuldu. Peki Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin evliliğinin bu kadar konuşulmasının nedeni ne? Tabi ki yaş farkı... Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı sizi çok şaşırtacak.

17.05.2019 14:04 - Son Güncelleme: 17.05.2019 14:04
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile başarılı bir oyunculuk sergileyen Pınar Altuğ, "Sosyal medyada yaptığınız paylaşımlar bazen ağır eleştiriler alıyor, canınız sıkılıyor mu?" sorusuna cevap verdi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

Pınar Altuğ, sosyal medyada aldığı eleştiriler hakkında konuştu. Ünlü oyuncu, "Önce lafı söyleyene bakıyorum, adam mı diye. Olmadığını görüyorum. Gülüp geçiyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, "Eşim Yağmur'un, Instagram hesabı bile yok. Ama bu aralar bir takipçi dikkatimi çekiyor. Haddini fazlasıyla aştı. Yakaladığım anda cezasını çekecek" dedi.

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

Peki Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan arasında kaç yaş fark olduğunu biliyor musunuz? Duyunca çok şaşıracaksınız... İşte ünlülerin yaşları...

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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