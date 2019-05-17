Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan için olay yaratacak sözler

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle Yağmur Atacan ile olan evliliğiyle hala çok konuşulan Pınar Altuğ'un 'Önce lafı söyleyene bakarım adam mı diye!' açıklaması çok konuşuldu. Peki Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin evliliğinin bu kadar konuşulmasının nedeni ne? Tabi ki yaş farkı... Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı sizi çok şaşırtacak.

17.05.2019 14:04 - Son Güncelleme: 17.05.2019 14:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





