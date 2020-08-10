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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, ayrılığın ardından dost kalmayı başarabilen ünlü çiftlerden. 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında sonlandıran ikili sık sık yeniden barışacakları yönünde haberlerle gündeme gelirken Mustafa Sandal'dan kafa karıştıran bir hamle geldi. Sosyal medya hesabından eski eşiyle fotoğrafını paylaşan Sandal, kısa süre içerisinde fotoğrafı kaldırdı.

10.08.2020 17:18 - Son Güncelleme: 10.08.2020 17:18
Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, 10 yıllık evliliklerini 2018 yılında tek celsede bitirdi. İki çocuğunun annesi Emina Jahovic ile dost kaldıklarını söyleyen Sandal, önceki gün oğlunun yeni yaşını kutladı.

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Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

Eski eşiyle doğum gününde çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, kısa süre içinde fotoğrafı yayından kaldırdı.

Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelen eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki gün Yaman'n 12. yaş partisinde buluştu.

Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Mustafa Sandal’dan kafa karıştıran hamle! Önce paylaştı ardından sildi

İşte Sandal'ın sildiği fotoğraf...

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