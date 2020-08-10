Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile bebek provasında! Acun Ilıcalı'nın...
Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı gibi Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin de yakından takip edilen ünlü çiftlerden. 2019 yılında evliliklerini bitiren Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde başka ünlü isimlerle birlikte... Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise ile yeni bir ilişkiye yelken açarken, eski eşi Ezgi Eyüboğlu da Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birlikteliğe adım attı. Her iki çiftin ilişkisinin de evlilik yolunda ilerlediği iddia ediliyor. Şu sıralar tatilde olan Ezgi ve Oğulcan çifti, Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ve eşi ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Oğulcan Engin'in Esat Yontuç'un oğlu ile yaptığı paylaşımı görenler, 'Ezgi ve Oğulcan bebek provasında' şeklinde yorumlarda bulundu.
Bu senenin en çok konuşulan aşklarından olan Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin çifti tatile doymadı. Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım ile adeta düşman çatlattı.Instagram hesabından bir botta çekilmiş karelerini paylaşan Ezgi bu karenin altına şu satırları yazdı: "Çok güzel ve keyifli bir pazar günü geçirdim, hiç stres olmadım ve bol bol güneş ışığı aldım. Kendimi çok şanslı hissediyorum"