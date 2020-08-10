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Ezgi Eyüboğlu sevgilisi Oğulcan Engin ile bebek provasında! Acun Ilıcalı'nın...

Hadise ve Kaan Yıldırım aşkı gibi Ezgi Eyüboğlu ile Oğulcan Engin de yakından takip edilen ünlü çiftlerden. 2019 yılında evliliklerini bitiren Kaan Yıldırım ve Ezgi Eyüboğlu, şimdilerde başka ünlü isimlerle birlikte... Kaan Yıldırım, şarkıcı Hadise ile yeni bir ilişkiye yelken açarken, eski eşi Ezgi Eyüboğlu da Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile mutlu bir birlikteliğe adım attı. Her iki çiftin ilişkisinin de evlilik yolunda ilerlediği iddia ediliyor. Şu sıralar tatilde olan Ezgi ve Oğulcan çifti, Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Esat Yontuç ve eşi ile sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Oğulcan Engin'in Esat Yontuç'un oğlu ile yaptığı paylaşımı görenler, 'Ezgi ve Oğulcan bebek provasında' şeklinde yorumlarda bulundu.

10.08.2020 17:43 - Son Güncelleme: 10.08.2020 17:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





