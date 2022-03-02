Mustafa Sandal sonunda kendini akladı! Eski eşi Emina Jahovic 'tek kuruş ödemedi' demişti ama tam 1,8 milyon TL ödemiş
Mustafa Sandal ile 2 çocuğunun annesi Emina Jahovic'in arası nafaka davası yüzünden arası bozulmuştu. Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın ekonomik olarak zor günler geçirdiğini belirterek aylık nafaka miktarını düşürmek için mahkemeye başvurmaya hazırlanması üzerine harekete geçen Sırp şarkıcı, "Eğer gerçekten maddi bir krizdeyse ben çalışır ona da yardımcı olurum; ama buna inanmıyorum" demişti. Tek kuruş bile almadığını söyleyen Emina Jahovic şimdilerde mahkemeden gelen kararın şokunu yaşıyor. Meğer işler Jahovic'in anlattığı gibi değilmiş...
02.03.2022 10:36 - Son Güncelleme: 02.03.2022 10:36
Boşanma sürecinde gösterdikleri örnek davranışlarla akılda kalan Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, son günlerde ödenmediği iddia edilen nafaka davası nedeniyle mahkemelik oldu.
Ne var ki, İstanbul Nöbetçi İcra Mahkemesi'nin verdiği kararda, Mustafa Sandal'ın eski eşine 968 bin lira nafaka ödemesi yaptığı banka dekontlarıyla belirlenip onaylandı.
Ayrıca, Sandal'a ait olan Çubuklu Vadi'deki villanın iki yıllık kira bedeli olarak 900 bin lira daha Emina Jahovic'e ödenmiş.