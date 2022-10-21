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Haberler Magazin Mustafa Keser’in eşi Nilüfer'i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: "Maşallah nasıl da güzel bir hanım"

Mustafa Keser’in eşi Nilüfer'i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: "Maşallah nasıl da güzel bir hanım"

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer'i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı, "Maşallah, "Nasıl da güzel bir hanım" yorumları havada uçuştu. Türk ses sanatçısı ve besteci Mustafa Keser, başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çekiyor. 1978'de Nilüfer Hanım'la evlenen Mustafa Keser ve eşinin fotoğrafları gündeme bomba gibi düştü.

21.10.2022 17:21 - Son Güncelleme: 21.10.2022 17:21
Mustafa Keser’in eşi Nilüfer’i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: Maşallah nasıl da güzel bir hanım

"MAŞALLAH NASIL DA GÜZEL BİR HANIM"

Mustafa Keser'in eşi Nilüfer'i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı.

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Mustafa Keser’in eşi Nilüfer’i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: Maşallah nasıl da güzel bir hanım

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Mustafa Keser’in eşi Nilüfer’i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: Maşallah nasıl da güzel bir hanım

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Mustafa Keser’in eşi Nilüfer’i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: Maşallah nasıl da güzel bir hanım

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Mustafa Keser’in eşi Nilüfer’i görenler şaştı kaldı! Sır gibi saklıyordu görenler hayran kaldı: Maşallah nasıl da güzel bir hanım

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