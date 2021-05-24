Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Ben de havuz başında okudum bir parça. Sonra Müzeyyen Senar "Kim o" dedi bizi yanına çağırdı. "Evladım, madem senin sesin bu kadar güzel neden solistlik yapmıyorsun?" diye sordu. Ben de "Madem solistsin al beni de bir programa" dedim ve sonrasında Pembe Köşk'e geldik"