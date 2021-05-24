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Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Mustafa Keser'den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Mustafa Keser, usta sanatçı Müzeyyen Senar ile ilgili bir anısını ilk kez anlattı. Program sırasında seslendirdiği şarkıların yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Keser, "Beni profesyonel olarak ilk defa sahneye çıkaran Müzeyyen Senar'dır" diyerek sanatçıyla bir anısını anlattı. İşte Mustafa Keser'in Müzeyyen Senar ile olan anısı…

24.05.2021 23:36 - Son Güncelleme: 24.05.2021 23:43
Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Şarkılar Bizi Söyler, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu haftaki konuğu ise Mustafa Keser oldu.

Mustafa Keser'den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı | TIKLA İZLE

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Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Türküleri ve sesiyle yine izleyenleri mest eden Mustafa Keser, Müzeyyen Senar itirafıyla ise çok konuşuldu.

Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Kendisini profesyonel anlamda ilk defa sahneye çıkaran kişinin Müzeyyen Senar olduğunu dile getiren Mustafa Keser, "Beni profesyonel olarak ilk defa sahneye çıkaran Müzeyyen Senar'dır. Sene 1978… İstanbul'daki Pembe Köşk'e getirdi" dedi.

Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Keser, sanatçıyla ilk tanışma anını ise şöyle anlattı: "1978 yılında müzisyen olarak bir festivale gitmiştik. Kemal Ağabey dedi ki "Ablaya bir Elazığ türküsü okusana" dedi.

Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı

Ben de havuz başında okudum bir parça. Sonra Müzeyyen Senar "Kim o" dedi bizi yanına çağırdı. "Evladım, madem senin sesin bu kadar güzel neden solistlik yapmıyorsun?" diye sordu. Ben de "Madem solistsin al beni de bir programa" dedim ve sonrasında Pembe Köşk'e geldik"