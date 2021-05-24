Mustafa Keser’den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! “Beni sahneye ilk kez o çıkardı” dedi unutamadığını anısını anlattı
Mustafa Keser'den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı! Sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ile Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Mustafa Keser, usta sanatçı Müzeyyen Senar ile ilgili bir anısını ilk kez anlattı. Program sırasında seslendirdiği şarkıların yanı sıra yaptığı açıklamalarla da dikkat çeken Keser, "Beni profesyonel olarak ilk defa sahneye çıkaran Müzeyyen Senar'dır" diyerek sanatçıyla bir anısını anlattı. İşte Mustafa Keser'in Müzeyyen Senar ile olan anısı…
24.05.2021 23:36
- Son Güncelleme: 24.05.2021 23:43
Şarkılar Bizi Söyler, her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlıyor. Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu programın bu haftaki konuğu ise Mustafa Keser oldu.
Mustafa Keser'den yıllar sonra gelen Müzeyyen Senar itirafı | TIKLA İZLE