Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...
1 Ocak 2019 Salı, 14:31:06 Güncelleme: 15:47:48
Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. Peki, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı...
DİĞER GALERİLER