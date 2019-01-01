Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğunun yanı sıra Kim Milyoner Olmak İster'deki sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünü kazandı. 39 yaşındaki Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Yakışıklı sunucu Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? O ismi öğrenince çok şaşıracaksınız...

1 Ocak 2019 Salı, 14:31:06 Güncelleme: 15:47:48
Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. Peki, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı...

Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

ÜNLÜLERİN ESKİ EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

SEDA SAYAN - SİNAN ENGİN
Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

MUAZZEZ ERSOY - İSMET ÖZHAN

Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
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