Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

Murat Yıldırım, ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster programıyla, en az oyunculukta olduğu kadar sunuculukta da başarılı olduğunu gösterdi. Ekranların yakışıklı oyuncusu Murat Yıldırım'ın şimdilerde herkesi imrendiren bir evliliği var. Peki, Murat Yıldırım'ın eski eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte cevabı...