Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor? Aras Bulut İynemli kaç yaşında? İşte bedelli askerlik yapacak olan ünlüler!

Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor? İşte son günlerde magazin dünyasında dönen dedikodular arasında en dikkat çeken soru... Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği haber Temmuz ayında gelmişti. Torba yasa ile meclise sunulan bedelli askerlik teklifi bazı genç ünlüleri de kapsıyor. İzleyicinin evin afacan çocuğu gibi gördüğü ve ekranda izlemekten mutlu olduğu başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli'nin askere gidecek olan ünlüler arasında olup olmadığı merak ediliyor. İşte, bedelli askerlik bekleyen ünlüler ve doğum tarihleri...

1 Ocak 2019 Salı, 13:43:15 Güncelleme: 13:57:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





