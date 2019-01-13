Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...
Murat Yıldırım, oyunculuğundaki başarısıyla bilinirken, Kim Milyoner Olmak İster'deki performansıyla da izleyicinin gönlünde taht kurdu. Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani ile tanışma hikayesi merak konusu oldu. Eski 'Fas Güzeli' ile yakışıklı oyuncu - sunucu Murat Yıldırım'ın nasıl tanıştığını öğrenince şaşıracaksınız. İşte ünlü eşlerin tanışma hikayesi...
13 Ocak 2019 Pazar, 15:28:56 Güncelleme: 15:57:15
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