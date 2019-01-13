Murat Yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

Murat Yıldırım, oyunculuğundaki başarısıyla bilinirken, Kim Milyoner Olmak İster'deki performansıyla da izleyicinin gönlünde taht kurdu. Murat Yıldırım'ın eşi Imane Elbani ile tanışma hikayesi merak konusu oldu. Eski 'Fas Güzeli' ile yakışıklı oyuncu - sunucu Murat Yıldırım'ın nasıl tanıştığını öğrenince şaşıracaksınız. İşte ünlü eşlerin tanışma hikayesi...

13 Ocak 2019 Pazar, 15:28:56 Güncelleme: 15:57:15
Murat yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

Murat Yıldırım ve eşi Imane Elbani'nin tanışma hikayesi merak konusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım ve diğer ünlülerin eşleriyle tanışma hikayesi...

Murat yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES

Çift Malatya'da bir konserde tanışıyor. Konserde Gürses, Nur'dan sonra sahne alınca aralarında tartışma çıkıyor. Tartışma uzayınca sinirlenen Gürses, Muhterem Nur'a tokat atıyor.

Murat yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

Araya giren yetkililer Gürses'i ikna edince ertesi akşam hep beraber özür yemeğine çıkıyorlar ve ilişki başlıyor. Ne demişler: "Büyük nefretlerden büyük aşklar doğar"

Murat yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

ARZUM ONAN VE MEHMET ASLANTUĞ

1993 yılında Detay Film'i kuruyor Mehmet Aslantuğ. 1994 yılında da 1993 Türkiye Güzeli Arzum Onan'a telefon açıyor ve iş teklifinde bulunuyor.

Murat yıldırım ile eşi Imane Elbani'ni nasıl tanıştı? İşte ünlü eşlerin tanışma hikayeleri...

Arzum Onan bunu kabul edince de ertesi gün buluşuyorlar.

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