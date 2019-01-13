Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci'nin boyunu öğrenince şok olacaksınız!

Özge Özpirinçci ile Engin Altan Düzyatan'ın boyları son zamanların en çok merak edilen konuları arasında. 5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Özpirinçci ve Düzyatan çifti bir zamanların en gözde ünlü çiftleri arasındaydı. Daha sonra Engin Altan Düzyatan mutlu bir evlilik gerçekleştirdi, Özge Özpirinçci de mutlu bir ilişkiye başladı.