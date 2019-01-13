Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci'nin boyunu öğrenince şok olacaksınız!
Özge Özpirinçci rol aldığı dizideki karakteriyle izleyicinin gönlünde taht kurdu. Ekranların sevilen yüzü Özge Özpirinçci'nin hayatı herkes tarafından merak ediliyor. Engin Altan Düzyatan'ın eski sevgilisi Özge Özpirinçci kimdir? 32 yaşındaki güzel oyuncu Özge Özpirinçci'nin boyu ve kilosu son zamanların en merak edilen konuları arasında. İşte Özge Özpirinçci ve magazin dünyasının diğer ünlülerinin boyları...
13 Ocak 2019 Pazar, 12:33:00 Güncelleme: 12:40:01
Özge Özpirinçci ile Engin Altan Düzyatan'ın boyları son zamanların en çok merak edilen konuları arasında. 5 yıllık birlikteliklerini sonlandıran Özpirinçci ve Düzyatan çifti bir zamanların en gözde ünlü çiftleri arasındaydı. Daha sonra Engin Altan Düzyatan mutlu bir evlilik gerçekleştirdi, Özge Özpirinçci de mutlu bir ilişkiye başladı.
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