Murat Kekilli'yi görenlerin nutku tutuldu! 'Bu akşam ölürüm'le ünlenmişti: "Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması ironik değil mi?"
Murat Kekilli'yi görenlerin nutku tutuldu! 'Bu akşam ölürüm'le ünlenmişti... Geçmiş yıllara giden Murat Kekilli, okul arkadaşlarıyla verdiği pozu, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notuyla paylaştı. 54 yaşındaki Murat Kekilli'yi görenler o fotoğrafı görünce şaştı kaldı.
"BU TİPTEN BİR ANADOLU ROCK TEMSİLCİSİNİN ÇIKMASI İRONİK DEĞİL Mİ?"
Murat Kekilli'yi görenlerin nutku tutuldu! 'Bu akşam ölürüm'le ünlenmişti...
Murat Kekilli, 18 Nisan 1968 tarihinde Adana'da dünyaya gelen ünlü isim 54 yaşında. Fakir bir aileden geldiği bilinen Murat Kekilli liseyi bitirdikten sonra karpuz tarlalarında çalışmaya başladı. Müzik dünyasına girmeden önce Gençlik Sarayı'nın müdürüyle tanıştı ve müzikle ilgilenmeye o dönem başladı.
1992 yılında girdiği müzik piyasasında çeşitli gruplarla birlikte çalışıp albüm çıkaran ve istediği çıkışı yakalayamayan Kekilli, 1999 yılında 'Bu Akşam Ölürüm' albümüyle beklenmedik bir çıkış yakadı ve ülke çapında bir şöhrete kavuştu.20'li yaşlarında başladığı müzik kariyerinde piyano ve gitar enstürmanlarını öğrenen Kekilli, ilk albümünü 1996 yılında, son albümünü ise 2013 yılında çıkartarak toplamda 7 tane albüme imza attı.
Sosyal medyayı aktif kullanan Kekilli'nin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü. Okul arkadaşlarıyla poz veren Murat Kekilli paylaştığı karenin altına, "Adana Erkek Lisesi yıllarımı merak edeniniz var mı? Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması sizce de ironik değil mi?" notunu düştü.