Murat Kekilli'yi görenlerin nutku tutuldu! 'Bu akşam ölürüm'le ünlenmişti: "Bu tipten bir Anadolu Rock temsilcisinin çıkması ironik değil mi?"

1992 yılında girdiği müzik piyasasında çeşitli gruplarla birlikte çalışıp albüm çıkaran ve istediği çıkışı yakalayamayan Kekilli, 1999 yılında 'Bu Akşam Ölürüm' albümüyle beklenmedik bir çıkış yakadı ve ülke çapında bir şöhrete kavuştu.20'li yaşlarında başladığı müzik kariyerinde piyano ve gitar enstürmanlarını öğrenen Kekilli, ilk albümünü 1996 yılında, son albümünü ise 2013 yılında çıkartarak toplamda 7 tane albüme imza attı.