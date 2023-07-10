Vav TV İzle
Haberler Magazin Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Kadir Doğulu, Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Neslihan Atagül ise her şeye kulak tıkayıp eşinin ve evliliğinin arkasında durmuştu. Ünlü çift, geçen gün 7'nci evlilik yıldönümlerini kutladı. Oyuncu çifti yakın dostları Murat Dalkılıç ise yalnız bırakmadı. Böylelikle ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Dalkılıç'ın son paylaşımı ise görenleri şaşırtırken şarkıcı "İlk önce şaka zannettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.07.2023 09:38 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:42
Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Çeşme Alaçatı'daki görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle uzun süre gündem olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti.

Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Görüntülerin ardından açıklama yapan Doğulu, "Ben bu görüntüleri bu şekilde yayan kişinin benimle yakınlaşmak isteyen ama yakınlaşamayınca da bu şekilde davranan bir kişi olduğunu düşünüyorum.

Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

O gün o kadıncağız dışında 80 kişiyle konuştum. Benimle konuşmak isteyen herkesle sohbet ederim, bir müşkülü varsa dinlerim, yardımcı olmaya çalışırım. Bunun yerinin ve zamanının da bir önemi yok" demişti.

Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”

Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demiş ve aralarında bir kriz olmadığını söylemişti.

SON DAKİKA