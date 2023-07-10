Murat Dalkılıç 7’nci yıllarını kutlayan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu’ya bela oldu! O anları anbean yayınladı! “İlk önce şaka zannettim...”
Kadir Doğulu, Çeşme Alaçatı'daki bir mekanda kadınlarla samimi şekilde görüntülenmesinin ardından uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Neslihan Atagül ise her şeye kulak tıkayıp eşinin ve evliliğinin arkasında durmuştu. Ünlü çift, geçen gün 7'nci evlilik yıldönümlerini kutladı. Oyuncu çifti yakın dostları Murat Dalkılıç ise yalnız bırakmadı. Böylelikle ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Dalkılıç'ın son paylaşımı ise görenleri şaşırtırken şarkıcı "İlk önce şaka zannettim" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
10.07.2023 09:38 - Son Güncelleme: 10.07.2023 09:42
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, Çeşme Alaçatı'daki görüntülerin sosyal medyaya düşmesiyle uzun süre gündem olmuştu.
Kadir Doğulu, geçtiğimiz günlerde gittiği eğlence mekanında kadınlarla dans ederken görüntülenmişti.
Neslihan Atagül de "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" demiş ve aralarında bir kriz olmadığını söylemişti.