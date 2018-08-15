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Murat Boz Aslı Enver'e evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

Aslı Enver ve Murat Boz ikilisi bir sürdedir barıştı barışacak diye beklenirken, Muraz Boz Aslı Enver'e evlenme teklifi etti iddiaları gündeme düştü. Aslı Enver'in ise evlilik teklifine sıcak baktığı söyleniyor. Aslı Enver kimdir, Aslı Enver Murat Boz'un evlilik teklifine ne cevap verdi, Aslı Enver Murat Boz son durum nedir merak ediyorsanız işte detaylar...

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 13:22:10 Güncelleme: 13:47:33
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Murat Boz Aslı Envere evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

Murat Boz ile Aslı Enver'in iki buçuk yıllık aşkı dört ay önce bitmişti. Boz'un son bir aydır Aslı Enver'le barışmak için yoğun çaba harcadığı konuşuluyordu.

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Murat Boz Aslı Envere evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

Sözcü'nün haberine göre, son günlerde yeniden bir araya gelecekleri konuşulan ikiliden Murat Boz, iddialara göre Aslı Enver'e evlilik teklifinde bulundu.

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Murat Boz Aslı Envere evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

İki buçuk yıl birlikte olduğu eski sevgilisi Murat Boz'dan gelen bu sürpriz teklif karşısında çok şaşıran Aslı Enver'in teklife soğuk bakmadığı ancak bir süre için düşünmek istediği iddia edildi.

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Murat Boz Aslı Envere evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

Bir süredir magazin kulislerinin en çok konuşulan isimlerinden olan Murat Boz ve Aslı Enver'den ne barışma ne de evlilik söylentilerine henüz bir yanıt vermedi.

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Murat Boz Aslı Envere evlilik teklifi etti! Aslı Enver kimdir?

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver (d. 10 Mayıs 1984, Londra), Türk oyuncu.

Kıbrıs Türkü bir baba ile, eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelmiştir. 12 yaşına dek Londra'da yaşayan Aslı Enver daha sonra ailesiyle Türkiye'ye taşınmıştır. Tiyatroya ülke değişimi nedeniyle bocalama geçirdiği dönemde annesinin yönlendirmesiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde başladığını belirtmiştir. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nden ve Haliç Üniversitesi'nin Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Kariyerinin başında TRT'de yayınlanan bir sit-com'da iki dakikalık bir rol almış ardından Ayna adlı kısa filmde oynamıştır. Kanal D'de yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakterini canlandırmıştır.

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