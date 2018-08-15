Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

"AYRILMADIK VE AYRILMAYACAĞIZ"

Terzioğlu, Sinem Kobal ile birlikte çekilmiş fotoğraf karesine, "Bugün benim canım doğmuş. Sinem, ne kadar sevildiğini sana anlatamam. Senelerdir hiç ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İyi ki doğmuşsun.İyi ki. İyi ki..." notunu düştü.

Burçin Terzioğlu'nun bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.