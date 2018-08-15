Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

Sinem Kobal'a sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: ''Ayrılmadık, ayrılmayacağız''
Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın doğum günü için eşi Kenan İmirzalıoğlu sürpriz parti düzenledi. Partide Sinem Kobal'ın yakın arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da vardı. Ünlülerin sosyal medya hesapları dün gece Sinem Kobal'ın doğum günü partisinden fotoğraflarla şenlendi. Burçin Terzioğlu yakın arkadaşı Kobal için sosyal medya hesabından sevgi dolu sözler paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın sürpriz doğum gününden özel detaylar...
15 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:42:39 Güncelleme: 11:45:49
"AYRILMADIK VE AYRILMAYACAĞIZ"
Terzioğlu, Sinem Kobal ile birlikte çekilmiş fotoğraf karesine, "Bugün benim canım doğmuş. Sinem, ne kadar sevildiğini sana anlatamam. Senelerdir hiç ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İyi ki doğmuşsun.İyi ki. İyi ki..." notunu düştü.
Burçin Terzioğlu'nun bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.
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