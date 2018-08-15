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Sinem Kobal'a sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: ''Ayrılmadık, ayrılmayacağız''

Güzel oyuncu Sinem Kobal'ın doğum günü için eşi Kenan İmirzalıoğlu sürpriz parti düzenledi. Partide Sinem Kobal'ın yakın arkadaşları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da vardı. Ünlülerin sosyal medya hesapları dün gece Sinem Kobal'ın doğum günü partisinden fotoğraflarla şenlendi. Burçin Terzioğlu yakın arkadaşı Kobal için sosyal medya hesabından sevgi dolu sözler paylaştı. İşte Sinem Kobal'ın sürpriz doğum gününden özel detaylar...

15 Ağustos 2018 Çarşamba, 11:42:39 Güncelleme: 11:45:49
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Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

Güzel oyuncu Sinem Kobal 31 yaşına bastı. Kenan İmirzalıoğlu eşi için sürpriz doğum günü partisi organize etti.

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Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

Sinem Kobal'ın derin dekoltesi ile dikkat çektiği geceye kardeşi Kerem Kobal, yakın dostları Burçin Terzioğlu ve Yasemin Özilhan da katıldı.

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Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

Renkli partinin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

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Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

Burçin Terzioğlu, 31 yaşına basan yakın arkadaşı Sinem Kobal'ın doğum gününü, Instagram hesabından paylaştığı mesajla kutladı.

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Sinem Kobala sürpriz doğum günü partisi! Burçin Terzioğlu: Ayrılmadık, ayrılmayacağız

"AYRILMADIK VE AYRILMAYACAĞIZ"

Terzioğlu, Sinem Kobal ile birlikte çekilmiş fotoğraf karesine, "Bugün benim canım doğmuş. Sinem, ne kadar sevildiğini sana anlatamam. Senelerdir hiç ayrılmadık ve ayrılmayacağız. İyi ki doğmuşsun.İyi ki. İyi ki..." notunu düştü.

Burçin Terzioğlu'nun bu paylaşımı, takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

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