Münir Özkul'un ünlü eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)

Türk sinemasında birçok filmde rol alan ve oynadığı karakterler ile hafızalara kazınan Münir Özkul, geçtiğimiz yıl bugün, 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Münir Özkul, vefatının birinci yılında saygıyla anılıyor. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Münir Özkul'un kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğıunu öğrenince çok şaşıracaksınız...