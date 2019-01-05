Münir Özkul'un ünlü eşinin kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız (Ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri)
Münir Özkul'un bugün ölüm yıl dönümü... Türk sinemasına Mahmut Hoca ve Yaşar Usta tiplemeleriyle damga vuran Münir Özkul vefatının birinci yılında anılıyor. 400'den fazla filmi olan Münir Özkul 93 yıllık ömrüne 4 evlilik sığdırdı. Münir Özkul'un bu evliliklerinden pek bilinmeyen bir oğlu ve 2 kızı var. Peki Münir Özkul'un kendisi gibi oyuncu olan ünlü eşinin kim olduğunu biliyor musunuz? İşte Münir Özkul'un sizi şaşkına çevirecek eski eşi...
5 Ocak 2019 Cumartesi, 12:43:41 Güncelleme: 12:49:01
Türk sinemasında birçok filmde rol alan ve oynadığı karakterler ile hafızalara kazınan Münir Özkul, geçtiğimiz yıl bugün, 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta oyuncu Münir Özkul, vefatının birinci yılında saygıyla anılıyor. Münir Özkul'un ikinci eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncuydu. Münir Özkul'un kendisi gibi ünlü olan eşinin kim olduğıunu öğrenince çok şaşıracaksınız...
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