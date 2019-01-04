Şeyma Subaşı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı! Herkes Şeyma Subaşı'nın boyunu merak ediyor
Şeyma Subaşı,geçtiğimiz günlerde Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenmiş ve magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın son zamanlarda verdiği cesur pozları magazin gündemini sallarken, herkes Subaşı'nın boyunu merak etmeye başladı. Uzun bacaklarıyla dikkat çeken 28 yaşındaki Şeyma Subaşı'nın boyu kaç? İşte cevabı...
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenen Subaşı'nın son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar magazin gündemine bomba gibi düşerken bu kez de uzun bacakları dikkat çekmeye başladı. Şeyma Subaşı'nın boyu ise merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın ve diğer ünlülerin boyları...