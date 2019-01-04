Şeyma Subaşı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla olay yarattı! Herkes Şeyma Subaşı'nın boyunu merak ediyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Fransız DJ Guido Senia ile samimi bir şekilde görüntülenen Subaşı'nın son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar magazin gündemine bomba gibi düşerken bu kez de uzun bacakları dikkat çekmeye başladı. Şeyma Subaşı'nın boyu ise merak konusu oldu. İşte Şeyma Subaşı'nın ve diğer ünlülerin boyları...