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Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

Haftalardır tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar ve büyük aşkları kaldı. Çok sevdiği Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi. Muhterem Nur'un ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı.

21.03.2020 10:37 - Son Güncelleme: 21.03.2020 10:37
Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, uzun süredir tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Yedi yıl önce hayatını kaybeden Müslüm Gürses'in Zincirlikuyu'da bulunan mezarı üzerine defnedilen Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı.

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Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

Sabah'ın haberine göre Muhterem Nur tek dileğini şöyle açıkladı "Tek dileğim bir an önce Müslüm'e kavuşmak. Bedenen taçlanan aşkımızı ruhlarımızla ölümsüzleştirmek istiyorum.'

Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Ölümünün ardından Muhterem Nur'un iki vasiyeti ortaya çıktı. Biri Müslüm Gürses'in mezarının üzerine gömülmekti.

Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

Diğerini ise şu sözlerle anlatmış: "Benim cenazeme inşallah sırf gösteriş olsun diye kara gözlüklerini takıp gelenler olmaz. Belki 20-30 kişi gelir ve cenazemde gerçekten benim için dua edecek insanlar olur"

Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler.

Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.

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