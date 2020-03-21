Muhterem Nur'un vasiyeti ortaya çıktı! Ölümüyle yasa boğan Müslüm Gürses'in eşi...
Haftalardır tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar ve büyük aşkları kaldı. Çok sevdiği Müslüm Gürses'e kavuşan Muhterem Nur, Zincirlikuyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan Müslüm Gürses'in mezarının üzerine defnedildi. Muhterem Nur'un ölümünün ardından vasiyeti de ortaya çıktı.
MUHTEREM NUR KİMDİR?
Muhterem Nur; gerçek adı Aysel Muhterem Kısa'dır. 31 Aralık 1932 de Eski Yugoslavya şimdi ise Makedonya sınırları içinde olan Manastır şehrinde dünyaya gelmiştir. 16 yaşındaki annesini doğum esnasında kaybetti, babasını hiç tanımadı. "Anne" dediği teyzesi büyüttü onu. Ona olga adını verdiler. Yugoslav hükümetinin müslümanlara yaptığı aşırı baskıları altında kalan Manastır Türkleri arasında başlayan göçle birlikte oda çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Diğer göçmenlerle birlikte önce Tekirdağ'a yerleştirildiler.
Fakat tüm servetini Manastır'da bırakan ailesi yaşadığı zor şartlara daha fazla dayanamayıp 1942'deİstanbul Eyüp'te küçücük bir eve sığındılar. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul - Eyüp'te geçti. İlköğrenimini Eyüp 36. İlkokulunda yapar.