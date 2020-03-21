Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı
atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen, çarşamba akşamlarına 'kurulan' Kuruluş Osman, liderliği kimseye bırakmayacak gibi. Bunda oyuncu kadrosunun da payı büyük. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç oldu. 32 yaşında güzel oyuncu bu popülariteye rağmen o kadar mütevazı bir hayat sürüyor ki evlendiği kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuldu. Yönetmen Murat Saraçoğlu ile evlenen Alma Terziç Instagram hesabında Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: "Bir Türk'le uğraşılmaz, ben iki kere Türk'üm." Peki Alma Terziç'in eşi kim? Alma Terziç'in eşi çok uzak olduğumuz bir isim değil...
21.03.2020 09:21
- Son Güncelleme: 21.03.2020 09:21
DİĞER GALERİLER