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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

atv ekranlarında yayınlandığı günden bu yana zirveden düşmeyen, çarşamba akşamlarına 'kurulan' Kuruluş Osman, liderliği kimseye bırakmayacak gibi. Bunda oyuncu kadrosunun da payı büyük. Başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken isimlerinden biri Bosna-Hersekli oyuncu Alma Terziç oldu. 32 yaşında güzel oyuncu bu popülariteye rağmen o kadar mütevazı bir hayat sürüyor ki evlendiği kendi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla duyuldu. Yönetmen Murat Saraçoğlu ile evlenen Alma Terziç Instagram hesabında Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: "Bir Türk'le uğraşılmaz, ben iki kere Türk'üm." Peki Alma Terziç'in eşi kim? Alma Terziç'in eşi çok uzak olduğumuz bir isim değil...

21.03.2020 09:21 - Son Güncelleme: 21.03.2020 09:21
Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

ATV ekranlarının çok izlenen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat veren Alma Terziç'ten müjdeli haber geldi. Yaklaşık bir yıldır yönetmen Murat Saraçoğlu ile aşk yaşayan Alma Terziç, 30 Ocak'ta nikah masasına oturdu.

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Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

Alma Terziç ve Murat Saraçoğlu yoğun iş tempoları nedeniyle balayına çıkamadı. Instagram'da soyadını değiştirerek Alma Terziç Saraçoğlu yapan güzel oyuncu, müjdeli haberi böyle duyurmuş oldu.

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

Alma Terziç, Türk pasaportunu da paylaşarak altına şu notu düştü: ''Bir Türk'le uğraşılmaz, ben iki kere Türk'üm.''

Alma Terziç'in eşi de bizlere hiç yabancı bir isim değil.

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı

Alma Terziç'in eşi yönetmen Murat Saraçoğlu'dur.

Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç evlendi! Alma Terziç'in eşi bakın kim çıktı
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