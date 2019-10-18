Payitaht Abdülhamid'in oyuncuları Bülent İnal ile Özlem Conker hakkındaki gerçek şaşkına çevirdi! Meğer Özlem Conker...

Son zamanların en çok izlenen dizileri arasında yer alan Payitaht Abdülhamid'in otuncuları hayranları tarafından merak edilmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid dizisi tüm hızıyla devam ederken, Sultan Abdülhamid saraydaki casusun peşinde düştü. İzleyiciyi heyecanlı bir bölüm beklerken gözler dizinin oyuncularına çevrildi. Payitaht Abdülhamid'in oyuncusu Özlem Conker ile Bülent İnal adlarından söz ettirmeye devam ediyor. Payitaht Abdülhamid'in oyuncuları hayranları tarafından mercek altına alındı. Özlem Conker Payitaht Abdülhamid dizisinin son bölümünde gösterdiği başarılı performans ile herkesi mest ederken, ikili hakkında hayranları internette merak ettikleri sorulara cevap aramaya başladı. Özlem Conker ile Bülent İnal ile ilgili en çok merak edilen soruların başında memleketleri geldi. İşte Payitaht Abdülhamid dizisinin yıldızı Özlem Conker ve Bülent İnal'ın memleketleri...

18.10.2019 18:47 - Son Güncelleme: 18.10.2019 19:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





