Hadi yarışmasındaki sunuculuğu ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan 35 yaşındaki Müge Boz, geçtiğimiz hafta ani bir kararla sevgilisi Caner Erdeniz ile dünyaevine girmişti. Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile Barcelona'da evlenen Müge Boz, sosyal medya hesabından müjdeyi verdi: Biz aile oluyoruz, bir bebek bekliyoruz.
Müge Boz müjdeyi verdi: Bir bebeğimiz olacak! (Video)21.06.2019 09:48
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