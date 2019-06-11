Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!

Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu. Müge Boz, Caner Erdeniz ile evleneceği tarihi sosyal medya hesabından üzerinden duyurdu, "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız." İşte Müge Boz'un o paylaşımları…