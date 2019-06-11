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Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!

Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu. Müge Boz, Caner Erdeniz ile evleneceği tarihi sosyal medya hesabından üzerinden duyurdu, "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız." İşte Müge Boz'un o paylaşımları…

11.06.2019 17:59 - Son Güncelleme: 11.06.2019 17:59
Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!

Oyuncu Müge Boz sevgilisi Caner Erdeniz'le geçtiğimiz Mayıs ayında nişanlanmıştı. Çiftin nikah tarihi belli oldu!

Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!

Müge Boz, güzel haberi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!

Müge Boz, düğün tarihini sosyal medya hesabından açıkladı, "Havalimanındayız, Barselona'ya gidiyoruz. Çünkü 13 Haziran'da Barselona'da evleneceğiz. Orada çok güzel bir fotoğraf çekimi yapacağız. Günlerdir onun styling çalışmalarını yapıyoruz. Styling bize ait. Gelinliklerimiz, smokinlerimiz uçağa doğru gidiyoruz. Döndüğümüzde bir aile olmuş olacağız."

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Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!
Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!
Müge Boz ile Caner Erdeniz'in düğün tarihi belli oldu! Ünlü çift Barselona'da evlenecek!
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