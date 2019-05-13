Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek! Evlilik adımı atan çift...

Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz çifti, evleniyor. Gittikleri Karaburun tatilinde Caner Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Müge Boz, duygularını "O anda dünyanın en mutlu kadını oldum."şeklinde ifade etti. Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı. Çiftin evlilik haberini alan hayranları ise Müge Boz'un yaşını bir hayli merak etti. Bakın Müge Boz kaç yaşındaymış!

13.05.2019 16:03 - Son Güncelleme: 13.05.2019 16:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





