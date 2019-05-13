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Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek! Evlilik adımı atan çift...

Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz çifti, evleniyor. Gittikleri Karaburun tatilinde Caner Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Müge Boz, duygularını "O anda dünyanın en mutlu kadını oldum."şeklinde ifade etti. Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı. Çiftin evlilik haberini alan hayranları ise Müge Boz'un yaşını bir hayli merak etti. Bakın Müge Boz kaç yaşındaymış!

13.05.2019 16:03 - Son Güncelleme: 13.05.2019 16:20
Müge Boz ile evliliğe adım atan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek!

Güzel oyuncu Müge Boz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz ile evlilik yolunda ilerliyor. Karaburun tatilinde Caner Erdeniz'den evlilik teklifi aldığını belirten Boz, o anki duygularını büyük bir aşkla dile getirdi. Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

Müge Boz ile evliliğe adım atan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek!

Son günlerde sunuculuğunu üstlendiği Hadi yarışması ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Müge Boz ile Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdenizevleniyor.

Müge Boz ile evliliğe adım atan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek!

Müge Boz ile Caner Erdeniz önceki akşam aile arasında yapılan nişan töreniyle yüzük taktı.

Müge Boz ile evliliğe adım atan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek!

Karaburun tatilllerinde Erdeniz'den romantik bir evlilik teklifi aldığını söyleyen Boz, "O anda dünyanın en mutlu kadını oldum" dedi.

Müge Boz ile evliliğe adım atan Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz hakkında şok gerçek!

"BÖYLESİNE GÜZEL BİR AŞKI HEP DİLEDİM"

Boz "Böylesine güzel bir aşkı hep diledim ve hayallerim gerçek oldu" diye konuştu.

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