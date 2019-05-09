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Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, Atv ekranlarında birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Sayısız başarıları, yardımsever kişiliği ve dürüst karakteriyle Türkiye'nin sevilen yüzü Müge Anlı'yı makyajsız görenler çok şaşırdı. İşte hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız hali...

09.05.2019 13:05 - Son Güncelleme: 09.05.2019 13:22
Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı'nın makyajsız halini görenler şaşırdı. Yaptığı iyilikler ve kalbinin güzelliği yüzüne yansıyan Müge Anlı'nın makjasız halini görmeye hazır mısınız? İşte hayatını gözlerden uzak yaşamayı seven Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

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Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

ÜNLÜLERİN MAKYAJSIZ HALLERİ

Burcu Biricik makyajsız görüntülendi. Yüzünde nemlendirici krem dışında bir gram makyaj yoktu.

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

Oyuncuyu kimse tanıyamadı. Burcu Biricik ''İş dışında sıfır makyaj dolaşıyorum. Bu halim beni daha mutlu ediyor'' dedi.

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

Ekranlardan bir süredir uzak kalan oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız hali ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

Müge Anlı'yı daha önce hiç böyle görmediniz! İşte Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın o halleri...

Makyajsız fotoğrafını paylaşan Meryem Uzerli'yi, takipçileri tanımakta güçlük çekti. Uzerli'nin paylaşımına bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı.

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