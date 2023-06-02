Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: "Bizim hamamda kadın..."
Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kahkahaya boğan anlar yaşandı. Dilek Sarıkaya yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Dilek Sarıkaya arasında geçen diyalogların ardından Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen mesaj kısa sürede gündem oldu. "Bu arada kocam mesaj atmış" diyen ve gelen mesajı okuyan Müge Anlı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.
"BİZİM HAMAMDA KADIN..."
Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu...
Dilek Sarıkaya yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Çok yakın bir zamanda evlat acısı da yaşayan Dilek Sarıkaya'nın Antalya Muratpaşa'da yaşnız yaşıyordu. 17 yıl süren evliliği 15 yıl önce biten 3 çocuklu Dilek Sarıkaya 26 yaşındaki oğlunun 38 yaşında 5 çocuklu bir kadınla evlenmesini istemeyince anne - oğulun arası açıldı.
Boşluğa düştüğünü ifade eden Dilek Sarıkaya bir ay sonra kendisinden 14 yaş küçük Seyit Eren isimli bir şahısla tanıştı. "Ben kendimedn küçük bir insala bir şey düşünmem ama bana 38 yaşında olduğunu söylemişti, kandırdı" diyen Dilek Sarıkaya, kendi işletmesinde çalıştığını belirtti. Hamamcılık yapan Dilek Sarıkaya, "Sürekli müşteri olarak gelirdi arkadaşlarıyla. Efendi, sevilen biriydi. Gelip gittikçe çay içip muhabbet ediyorduk." dedi.
Müge Anlı, "Bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne. Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Benim bildiğim hiç yok orada kadın, gidiyorlar öyle... Demek arada gitmek lazım he nereye gidiyorlar diye." deyince stüdyodaki konuklar gülmeye başladı.