Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: "Bizim hamamda kadın..."

Müge Anlı, "Bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne. Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Benim bildiğim hiç yok orada kadın, gidiyorlar öyle... Demek arada gitmek lazım he nereye gidiyorlar diye." deyince stüdyodaki konuklar gülmeye başladı.