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Haberler Magazin Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: "Bizim hamamda kadın..."

Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: "Bizim hamamda kadın..."

Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kahkahaya boğan anlar yaşandı. Dilek Sarıkaya yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı. ATV canlı yayınında Müge Anlı ile Dilek Sarıkaya arasında geçen diyalogların ardından Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen mesaj kısa sürede gündem oldu. "Bu arada kocam mesaj atmış" diyen ve gelen mesajı okuyan Müge Anlı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti.

takvim.com.tr
02.06.2023 12:02 - Son Güncelleme: 02.06.2023 12:02
Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ’hamam’ mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: Bizim hamamda kadın...

"BİZİM HAMAMDA KADIN..."

Müge Anlı'ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan 'hamam' mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ’hamam’ mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: Bizim hamamda kadın...

Dilek Sarıkaya yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı canlı yayınına katıldı. Çok yakın bir zamanda evlat acısı da yaşayan Dilek Sarıkaya'nın Antalya Muratpaşa'da yaşnız yaşıyordu. 17 yıl süren evliliği 15 yıl önce biten 3 çocuklu Dilek Sarıkaya 26 yaşındaki oğlunun 38 yaşında 5 çocuklu bir kadınla evlenmesini istemeyince anne - oğulun arası açıldı.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ’hamam’ mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: Bizim hamamda kadın...

Boşluğa düştüğünü ifade eden Dilek Sarıkaya bir ay sonra kendisinden 14 yaş küçük Seyit Eren isimli bir şahısla tanıştı. "Ben kendimedn küçük bir insala bir şey düşünmem ama bana 38 yaşında olduğunu söylemişti, kandırdı" diyen Dilek Sarıkaya, kendi işletmesinde çalıştığını belirtti. Hamamcılık yapan Dilek Sarıkaya, "Sürekli müşteri olarak gelirdi arkadaşlarıyla. Efendi, sevilen biriydi. Gelip gittikçe çay içip muhabbet ediyorduk." dedi.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ’hamam’ mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: Bizim hamamda kadın...

Müge Anlı, "Bu böyle bildiğimiz hamam mı bu? Erkekler giriyor erkek bölümüne. Erkek hamamına girdiğinde öyle kadınlarla konuşma şansları var mı? Benim kocam da gidiyor da hamama merak ettim şimdi yani nereden kadın buldu da konuşuyor? Benim bildiğim hiç yok orada kadın, gidiyorlar öyle... Demek arada gitmek lazım he nereye gidiyorlar diye." deyince stüdyodaki konuklar gülmeye başladı.

Müge Anlı’ya eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’ndan ’hamam’ mesajı! Canlı yayında okuyunca olanlar oldu: Bizim hamamda kadın...

Dilak Hanım "Karışık olduğu için ailesiyle de gelen var, tek gelen de var" yanıtını verdi. "Valla ben şimdiye kadar hiç kadın olduğunu düşünmüyordum gittikleri hamamda" cümlesi güldürürken, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'ndan gelen mesaj herkesi kahkahaya boğdu.

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