Haberler Galeri Magazin Müge Anlı'ya çıkacağını ifade eden Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı! 'Tamamen doğalım'

Müge Anlı'ya çıkacağını ifade eden Songül Karlı'yı görenler tanıyamadı! 'Tamamen doğalım'

Müge Anlı canlı yayınına çıkacağını belirten 46 yaşındaki Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Eski eşi hakkında sarf ettiği sözlerle magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren Songül Karlı, 25 yaşındaki halini, 'Seneler ve gençlik' notuyla paylaştı. Müge Anlı'ya çıkacağı günü iple çeken takipçileri ise Karlı'nın eski halini görünce epey şaşırdı. 1990'lı yılların sonunda ince kaş ve koyu renk saç kullanan Songül Karlı'ya takipçilerinden, 'Şu anda daha genç görünüyorsun' şeklinde yorumlar geldi. Karlı ise kendisine yöneltilen estetik sorularına 'Tamemen doğalım' şeklinde yanıt verdi.

24.08.2020 16:56 - Son Güncelleme: 24.08.2020 17:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





