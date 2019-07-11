Müge Anlı'nın yarışması 'Güven Bana'da Tülin Şahin'i çıldırtan yarışmacı!

Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geçtiğimiz bölüm yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici'ye, "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacıların soruya yanlış cevap vermesi milyonları şaşırtırken, 3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin ekran başında çileden çıktı. Şahin, Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı. Şahin, "Müge'ciğim ya sabır taşı" diyerek programın fanatiği olduğunu gözler önüne serdi. Müge Anlı kimdir? İşte Müge Anlı'ya dair her şey...

11.07.2019 13:14 - Son Güncelleme: 11.07.2019 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





