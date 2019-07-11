Müge Anlı'nın yarışması 'Güven Bana'da Tülin Şahin'i çıldırtan yarışmacı!
Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana yarışmasında geçtiğimiz bölüm yarışmacılar Taner Yıldırım ve Gözde Kesici'ye, "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusu yöneltildi. Yarışmacıların soruya yanlış cevap vermesi milyonları şaşırtırken, 3.5 aylık hamile olan Tülin Şahin ekran başında çileden çıktı. Şahin, Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı. Şahin, "Müge'ciğim ya sabır taşı" diyerek programın fanatiği olduğunu gözler önüne serdi. Müge Anlı kimdir? İşte Müge Anlı'ya dair her şey...
Müge Anlı, Atv ekranlarında sunduğu Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sezon finaline girmesiyle ilk kez bir yarışma programı konseptiyle izleyici karşısına çıktı. Perşembe günleri yayınlanan 'Güven Bana' yarışmasının son bölümünde yarışmacıların, "Yeni doğmuş, sütle beslenen sığır yavrusuna ne ad verilir?" sorusuna yanlış cevap vermesi, Tülin Şahin'i çileden çıkardı.
'SABIR TAŞI MÜGE'
3.5 aylık hamile olan güzel model Tülin Şahin de evinde programı izlerken heyecan yaşadı. Yarışmacıların soruyu bilememesine sinirlenen Şahin, Instagram hesabından arka arkaya paylaşımlar yaptı. Şahin, "Müge'ciğim ya sabır taşı" diyerek programın fanatiği olduğunu gözler önüne serdi..
MÜGE ANLI KİMDİR?
2008 yılından bu yana yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusudur. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 46 yaşındadır. Sevilen gazeteci Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yaparak tamamlamıştır.