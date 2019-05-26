Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şok gerçek! Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın kızı meğer...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırmaya devam ediyor. Başarılı kariyer hayatı ve dobralığıyla tanınan Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmiyor. Birçok insanın hayatına dokunan Müge Anlı'nın özel yaşantısı ise sevenleri tarafından merak ediliyor. Lidya Müge Akdağ adında bir kızı olan Müge Anlı, hakkında şaşırtan gerçeğe hazır mısınız? İşte Türkiye'nin sevdiği Müge Anlı'nın, Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek!
26.05.2019 10:29
- Son Güncelleme: 26.05.2019 10:29
Atv ekranlarının başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen isimlerden. Ancak hayranları, Müge Anlı'nın özel hayatını meak etmeye devam ediyor. Müge Anlı nereli, Müge Anlı kaç yaşında, Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında gibi sorulara yanıt arayan Müge Anlı sevenleri için tüm soruların cevabını tek bir yerde topladık. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Peki, Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında?
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