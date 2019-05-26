Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şok gerçek! Atv'nin başarılı sunucusu Müge Anlı'nın kızı meğer...

Atv ekranlarının başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunucusu Müge Anlı, özel hayatını göz önünde yaşamayı sevmeyen isimlerden. Ancak hayranları, Müge Anlı'nın özel hayatını meak etmeye devam ediyor. Müge Anlı nereli, Müge Anlı kaç yaşında, Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında gibi sorulara yanıt arayan Müge Anlı sevenleri için tüm soruların cevabını tek bir yerde topladık. Müge Anlı, 19 Aralık 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Peki, Müge Anlı'nın kızı kaç yaşında?