Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...
Müge Anlı'nın kızı Lidya Aktağ hakkında her şey merak konusu oldu. Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, özel hayatıyla gündeme gelmeyen nadir isimler arasında yer alıyor. Yer aldığı başarılı projeler ile halka dokunan Müge Anlı'nın hayatı ise herkes tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'nın boyu kadar olan kızı Lidya Akdağ'ın yaşı kaç? Müge Anlı, kızı Lidya'yı kaç yaşındayken dünyaya getirdi? İşte merak edilen soruların cevapları...
27.01.2019 10:42 - Son Güncelleme: 27.01.2019 11:02
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