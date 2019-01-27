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Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

Müge Anlı'nın kızı Lidya Aktağ hakkında her şey merak konusu oldu. Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarılı sunucusu Müge Anlı, özel hayatıyla gündeme gelmeyen nadir isimler arasında yer alıyor. Yer aldığı başarılı projeler ile halka dokunan Müge Anlı'nın hayatı ise herkes tarafından merak ediliyor. Müge Anlı'nın boyu kadar olan kızı Lidya Akdağ'ın yaşı kaç? Müge Anlı, kızı Lidya'yı kaç yaşındayken dünyaya getirdi? İşte merak edilen soruların cevapları...

27.01.2019 10:42 - Son Güncelleme: 27.01.2019 11:02
Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

Müge Anlı ve kızı Lidya hakkında hemen hemen her şey çok merak ediliyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı'nın kızının kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Peki, Müge Anlı'nın kızı Lidya'yı kaç yaşında dünyaya getirdiğini...

Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

DEMET AKALIN

Çocuk sahibi olmak için epey mücadele veren Demet Akalın, kızı Hira'yı doğurduğunda 40 yaşındaydı. Okan Kurt ile birlikteliği olan ünlü şarkıcı şu an 46 yaşında ve ikinci çocuğu düşünüyor.

Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

MERYEM UZERLİ

Yaşadığı ilişki sebebiyle hamileliği sırasında çalkantılı bir süreçten geçen Meryem Uzerli, kızı Lara'yı 2014 yılının Şubat ayında kucağına aldı ve o sırada 32 yaşındaydı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

ÇAĞLA ŞIKEL

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen Çağla Şikel, 2015 yılında boşandı. Bu evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getiren ünlü manken, ilk oğlu olan Kuzey'i doğurduğunda 30 yaşındaydı. İkinci oğlu olan Uzay'ı ise 33 yaşında kucağına aldı.

Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

BADE İŞÇİL

2013 yılında Malkoç Sualp ile evlenen güzel oyuncu Bade İşçil, 31 yaşında anne olarak oğlu Azur'u dünyaya getirdi.

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