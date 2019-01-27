Müge Anlı'nın kızı Lidya hakkında şaşırtan gerçek! Müge Anlı kızını dünyaya getirdiğinde...

Müge Anlı ve kızı Lidya hakkında hemen hemen her şey çok merak ediliyor. Atv ekranlarında hafta içi her gün faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı'nın kızının kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? Peki, Müge Anlı'nın kızı Lidya'yı kaç yaşında dünyaya getirdiğini...