Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'den ikizleri Neva ve Sanberk'li kutlama! 7 kez ameliyat olmuştu işte hayata tutunan Neva bebek
Müge Anlı'nın can dostu Sinan Özen'den ikizleri Neva ve Sanberk'li kutlama geldi. 7 kez ameliyat olmuştu Sinan Özen'in kızı Neva bebek... Ramazan Bayramı'nda ikizi Sanberk ile babasının kucağında ortaya çıkan Neva bebeğe sosyal medyada yorum yağdı. İşte başarılı şarkıcı Sinan Özen'in bayram mutuluğu...
02.05.2022 11:58 - Son Güncelleme: 02.05.2022 12:10
Müge Anlı'nın 'can arkadaşım' dediği Sinan Özen ikizleri Neva ve Sanberk ile bayram mesajı paylaştı.
Kızı Neva ve oğlu Sanberk'i kucağına alan ünlü şarkıcı Sinan Özen'in, "Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum.
Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice bayramlara" notuyla paylaştığı videoya kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.
7 kez ameliyat olan şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen'in kızları Neva Özen, hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı olarak da bilinen Sinan Özen, Instagram paylaşımı ile sevenlerinin yüzünü güldürdü.