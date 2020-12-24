Haberler Galeri Magazin Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay!

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay!

Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay! 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (82), gençliğinde 10 kez kürtaj olduğu yönündeki açıklamalarının ardından çapkın bir kadın olduğu yönünde izlenim bırakmıştı. Usta isim o haberler hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirten oyuncu, toplam dört kez kürtaj olduğunu ifade eden Lale Belkıs'ın son açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.

24.12.2020 13:56 - Son Güncelleme: 24.12.2020 14:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





