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Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay!
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay!
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması olay! 41 yıl Ateş Böceği Yalçın Otağ ile evli kalan eski manken, şarkıcı ve oyuncu Lale Belkıs (82), gençliğinde 10 kez kürtaj olduğu yönündeki açıklamalarının ardından çapkın bir kadın olduğu yönünde izlenim bırakmıştı. Usta isim o haberler hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirten oyuncu, toplam dört kez kürtaj olduğunu ifade eden Lale Belkıs'ın son açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü.
24.12.2020 13:56
- Son Güncelleme: 24.12.2020 14:35
Yeşilçam'ın fettan sarışını Lale Belkıs 'Genç kızlığımda 10 kez kürtaj oldum' demişti... Lale Belkıs'ın son açıklaması gündeme bomba gibi düştü.
Yeşilçam'da hayat verdiği kötü karakterlerle şöhreti yakalayan Lale Belkıs, uzun zaman sonra Lerzan Mutlu'nun sunduğu magazin programında ortaya çıktı. Yeşilçam'ın vazgeçilmez ismi Lale Belkıs, katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
82 yaşındaki Lale Belkıs, hakkında çıkan '10 kez kürtaj oldum' haberleri hakkında ilk kez konuştu. Hayatı boyunca hiç çocuk istemediğini belirten oyuncu, toplam dört kez kürtaj olduğunu ve sadece 'Ateşböceği Yalçın' olarak tanınan ikinci eşi Yalçın Otağ'dan çocuk sahibi olmak istediğini dile getirdi.
Çocuğa vakti olmadığını ve birkaç kez düşük yaptığını söyleyen Lale Belkıs, son haliyle de dikkat çekti. Yıllara meydan okuyan usta oyuncunun son hali sosyal medyada beğeni topladı.
Ünlü oyuncu, 1962 yılında tiyatro oyuncusu Pekcan Koşar ile evlense de kısa süre sonra boşandı. 1975 yılında ateş böceği Yalçın Otağı ile dünya evine girdi, ancak 15 Ağustos 2014 tarihinde Otağı hayatını kaybetti.