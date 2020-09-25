Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen hakkında şaşırtan gerçek! Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen...

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli olan Prof. Dr. Şevki Sözen'in bu evliliğinden bir evladı vardır. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatro ile bir hayli ilgilenmekte, aynı zamanda aile içi şiddet, cinsel saldırılar ve çocuk istismarı konuları üzerine danışmanlık yapmaktadır.