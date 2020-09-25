Müge Anlı'daki Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen hakkında şaşırtan gerçek! Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen...
Müge Anlı canlı yayınında yer alan ve yıllardır tecrübeli sunucu Müge Anlı ile çalışan Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in memleketi herkesi şoke etti. Müge Anlı canlı yayınında Aleyna Çakır olayının ele alındığı sırada kariyerinin bir kısmından bahseden ve önceki gün hakkında 17 soruşturma açıldığını, devlet personeli için bu tür soruşturmaların oldukça doğal bir durum olduğunu söyleyen Şevki Sözen'in hakkında her detay merak edildi. İşte herkesi şaşırtan Müge Anlı'nın Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in hayatı...
MÜGE ANLI'NIN ADLİ TIP UZMANI MEHMET ŞEVKİ SÖZEN KİMDİR?
1963 yılında dünyaya gelen Şevki Sözen Ataköy İlköğretim Okulu, Saint Benoit Fransız lisesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu, İstanbul Adli Tıp Uzmanlığı Eğitimi, Rutgers Üniversitesi, Amerika New Jerse ve Adli Tıp Doçentliği, Adli Tıp Proförü olmuştur.
1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.
Evli olan Prof. Dr. Şevki Sözen'in bu evliliğinden bir evladı vardır. Çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir. Tiyatro ile bir hayli ilgilenmekte, aynı zamanda aile içi şiddet, cinsel saldırılar ve çocuk istismarı konuları üzerine danışmanlık yapmaktadır.