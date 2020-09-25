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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hem büyük aşklarını hem de oğulları Karan'ı sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Burak Özçivit bir ilke imza attı ve oğluyla birlikte fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafa eşi Fahriye Evcen'den de yorum gecikmedi.

25.09.2020 11:38 - Son Güncelleme: 25.09.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





