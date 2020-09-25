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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Tüm Türkiye'nin gıpta ettiği bir evlilikleri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, hem büyük aşklarını hem de oğulları Karan'ı sosyal medyada göstermekten de geri durmuyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan Burak Özçivit bir ilke imza attı ve oğluyla birlikte fotoğraf paylaştı. Bu fotoğrafa eşi Fahriye Evcen'den de yorum gecikmedi.

25.09.2020 11:38 - Son Güncelleme: 25.09.2020 11:38
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Oyuncu Burak Özçivit, geçtiğimiz sene dünyaya gelen oğlu Karan ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Üç yıl önce dünyaevine giren Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, 2019'da oğulları Karan'ı kucaklarına aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

35 yaşındaki Özçivit, oğlu Karan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Burak Özçivit'in kalp emojisi ile yaptığı paylaşım, takipçilerinden 650 binden fazla beğeni aldı.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Öte yandan Burak Özçivit'in yeni imajı çok beğenildi.

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'ten bir ilk! Sosyal medyayı salladı... Eşi Fahriye Evcen'den yorum gecikmedi

Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere ünlülerin değişimleri.

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